الإرشاد الزراعى: جنى 237 فدانا من محصول القطن بالقطاع الزراعى ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم جنى 237 فدانا من محصول القطن الاستراتيجى بالقطاع الزراعى، كما لفت إلى أن موسم جنى وحصاد المحاصيل الاستراتيجية المهمة كالقطن بصورة منتظمة سبقها العديد من برامج توعوية من الإرشاد، بهدف الحصول إلى محاصيل عالية الجودة، خاصة بعد زيادة مساحة الأرض المنزرعة بهذا المحصول بالعديد من قطاعات الزراعية.

وتابع أن القطاعات التى شهدت زراعة محصول القطن هى الاستصلاح وشباب الخريجين والائتمان التابع لمديرية الزراعة، فضلاً عن قطاع سهل الطينة.

كما أكد أنه تم فى ثانى أيام جنى لمحصول القطن عقد حقل إرشادى ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولى بالقطاع الزراعى ببورسعيد، وذلك لتحميل محصول السمسم على محصول القطن للموسم الزراعى 2022، وذلك بمنطقة الاستصلاح ببورسعيد.

وأضاف أن زراعة القطن تأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وتحت رعاية الدكتورة سحر عزمى رئيس قسم بحوث التكثيف، والدكتور فنجرى صديق رئيس قسم بحوث المحاصيل، والدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن ببورسعيد.