وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لاستقبال 153 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية، أن مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 153 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من حيث إنهاء معظم أعمال الصيانة البسيطة وتوزيع مقاعد الطلاب على كل المدارس بكافة المراحل التعليمية، فضلا عن الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

ولفتت وكيل الوزارة إلى أن هناك 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة وهى المدرسة اليابانية المصرية بمدينة بورفؤاد ومدرسة الإسكان الاجتماعي الرسمية للغات متعددة المراحل بمدينة بورفؤاد ومدرسة الرسوة للتعليم الأساسي بالحى الإماراتى.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 94% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الكتب على الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وفى نفس السياق، أشارت وكيل الوزارة إلى أن مدارس غرب وجنوب بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات المبكرة لاستقبال طلابها مع توفير وسائل مواصلات لنقل المعلمين والعاملين بمدارس تلك المناطق من ضمن الجهود المبذولة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتوفير الراحة والوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة لتجميل وتزيين المدارس لاستقبال الطلاب المستجدين بمراحل التعليم المختلفة متمنية للجميع عام دراسي سعيد.