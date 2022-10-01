الأقصر تنجح فى إزالة 604 حالات تعد على أملاك الدولة بالمرحلة الثانية فى الموجة 20

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالة تعدى على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.

وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20، بلغ عدد 604 حالات تعد بإجمالى مساحة 200125 متر مربع، حيث شملت إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والأوقاف والآثار والبناء المخالف والتنظيم.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التنسيق بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لمنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى نفس السياق عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لمناقشة تنفيذ المراحل المختلفة من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن بمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الإجتماع مناقشة الإستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة.