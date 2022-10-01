الأقصر تعلن بدء تطبيع المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى وسط التزام الجميع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى والمطاعم، ابتداءً من أمس الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022، وذلك طبقا للقرار الصادر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وسط إلتزام الجميع بالقرارات والمواعيد الجديدة.

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه تبدأ المواعيد الشتوية يوميا للمحلات والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 ص وحتى 10 م، والمواعيد الشتوية يومى الخميس والجمعة والأعياد الرسمية تغلق 11 مساء، وتطبيق المواعيد الشتوية في المطاعم والكافيهات والبازارات من 5 ص وحتى 12 م، ويتم العمل بهم يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد من 5 صباحا حتى 1 صباحاً، وخدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة، وتطبق المواعيد الشتوية على الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 ص وحتى 6 م.

وأكدت محافظة الأقصر، على أن المحلات المستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية ما يلي:- (محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران - محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات)، ومن جانبه كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة لتطبيق مواعيد غلق المحلات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي مخالفات.