جامعة الأقصر تواصل عقد لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت جامعة الأقصر بإشراف الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، عقد لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة.

وتكونت لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بتخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الآلام، من كل من: الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة فاطمة أحمد عبد العال، أستاذ الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد حسن بكري، أستاذ الطب بجامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن أعمال لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تسير بانتظام دون أية عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال لجان الاستماع بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مع انتقاء أفضل الكوادر لدعم كلية الطب بعناصر ذات خبرة، ستساهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب الملتحقين بطب الأقصر.

وفي نفس السياق، عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته رقم 43، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء استعدادًا لاستقبال العام الجامعى الجديد، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس بالعام الجامعى الجديد، موجهًا بالتشديد على الحضور بنسبة الـ50% من الكوادر الوظيفية بشئون التعليم والطلاب والإدارات التى تخدمها، وذلك يوم السبت بالكليات التى تبدأ عملها يوم الأحد، حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم الخدمات للطلاب والرد على استفساراتهم.