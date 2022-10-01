إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، اليوم السبت، 4 أشخاص مصابين جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها في مياه ترعة بحر رمسيس بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين إصابات متفاوتة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة يستقلونها في مياه ترعة بحر رمسيس بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل في مياه ترعة بحر رمسيس في طريق رمسيس – الحسينية، بائرة مركز شرطة الحسينية، ما أسفر عن إصابة المصابين الأربعة وجرى نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم انتشال السيارة وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.