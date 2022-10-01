إزالة تعديات المطاعم فى حملة إشغالات مكبرة بإمبابة.. صور

كتبت - مرام محمد

شن قطاع إشغالات إمبابة، حملة مكبرة؛ لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بالشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة إشغالات المطاعم بشارع الوحدة؛ لتعديها على الأرصفة وإزالة الحواجز الحديدية أمام العقارات والمحلات التى تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإيداع المصادرات بمخازن الحى، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.