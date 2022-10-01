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أوقاف الإسكندرية تكرم الأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:23 م
أوقاف الإسكندرية تكرم الأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي.. صور تكريم الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفي
كتب على عبد الرحمن

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شهد الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى ضمن مبادرة "حق الطفل" بمسجد شعراوي، بحضور الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق، والذى نظمته مديرية أوقاف الإسكندرية.
وخلال التكريم أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن جميع أئمة وواعظات الأوقاف يبذلون أقصى جهد لنشر صحيح الدين، وتعاليم الإسلام السمحة، ومواجهة الأفكار المتطرفة لبناء جيل وطنى واع قادر على مواجهة التحديات خدمة لدينه ووطنه.
 
وأضاف عبد الرازق، أن البرنامج الصيفى ملاذ آمن للأطفال ومتنفس طبيعى لهم، وله دور كبير فى استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، وتحقيق نمو متكامل للطفل ولقدراته، وإثارة انتباهه، وتنمية اتجاهاته الإيجابية، بما يسهم بصورة كبيرة فى بناء وتطوير شخصيته، وتدعيم إرادته وطاقته نحو النجاح والعيش بإيجابية فى الحياة وتنمية إبداعاته، والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حوله.
 
كما أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفى أسهم فى نشر صحيح الدين، وتعليم الأطفال القرآن الكريم بما ساعدهم على طلاقة القراءة والكتابة، ومنحهم القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق، وصقل مواهبهم الواعدة واستثمر طاقاتهم، وفى ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.
 
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