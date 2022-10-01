أنت أقوى من المخدرات.. انتشار فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

رصد اليوم السابع انتشار فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى 2022 /2023.
ورفع أعضاء الحملة صورا للاعب الدولى محمد صلاح مدون عليها عبارة انت اقوى من المخدرات ، وذلك بهدف ارشاد الطلاب لعدم تناول المخدرات وتقديم الدعم لهم .
ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة البوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة
فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة
فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة
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