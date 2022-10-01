اليوم السابع
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أنت أقوى من المخدرات.. انتشار فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:55 ص
أنت أقوى من المخدرات.. انتشار فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة انتشار فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى تصوير خالد كامل

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رصد اليوم السابع انتشار فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى 2022 /2023.
 
ورفع أعضاء الحملة صورا للاعب الدولى محمد صلاح مدون عليها عبارة انت اقوى من المخدرات ، وذلك بهدف ارشاد الطلاب لعدم تناول المخدرات وتقديم الدعم لهم .
 
ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة البوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
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فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة 
 
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فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة 

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فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة 

 


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