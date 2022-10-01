أسعار النفط تسجل 87.96 دولار لبرنت و79.49 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ،87.96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند تسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 79.49 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة.

وتعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارا من يوم السبت ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكسيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

وبحسب تقديرات معهد "فيفو" الاقتصادى النمساوى، فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).

وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي، إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1.68 يورو (1.63 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 1.92 يورو (1.87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.

وأجلت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أن احتمال وضع المفوضية الأوروبية سقفا لسعر النفط الروسى سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى سوق الطاقة وسيؤثر بشكل أساسى على المستهلكين.

وقال جروشكو، في تصريحات للصحفيين، "إذا قاموا بتثبيت الأسعار، فذلك سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".