PROFESSOR WENGER تغادر ميناء سفاجا تقل 28 ألف طن فوسفات إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن تداول 488 طن بضائع عامة ومتنوعة و196 شاحنة و 32 سيارة ملاكى و 27500 طن فوسفات، حيث شملت حركة الصادرات 151 شاحنة و 20 ملاكى وتصدير 27500 طن فوسفات إلى الهند .

كما شملت حركة الواردات 488 طن بضائع عامة و 45 شاحنة و 12 ملاكي ويتواجد 11 سفن علي أرصفة الموانئ ، غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و 18 ملاكي .

كما غادرت الميناء السفينة PROFESSOR WENGER بحمولة 27500 طن فوسفات متجهة الي الهند، فيما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 488 طن و1 ملاكي، كما استقبلت ميناء الغردقة السفينة القاهرة قادمة من ضبا السعودية بحمولة 11 ملاكى.