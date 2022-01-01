اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة و 535 شاحنة و 22 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 01 يناير 2022 11:21 ص
تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة و 535 شاحنة و 22 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنة و22 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 829 طن  بضائع عامة و 233 شاحنة و 4 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و 302 شاحنة و 18 ملاكي ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات .
 
وغادرت السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و 2 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 114 شاحنة، و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 42 شاحنة بحمولة 437 طن و 78 طن ترانزيت الي ليبيا  و 1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 829 طن و 2 ملاكي .

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