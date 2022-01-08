التخطيط: 2.4 مليار جنيه استثمارات حكومية بالوادى الجديد لتنفيذ 191 مشروعا

كتبت أسماء أمين

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وأوضحت السعيد أن "خطة المواطن" تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,4 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 987,5 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41,5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 480 مليون جنيه بنسبة 20,2%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 392,6 مليون جنيه جنيه بنسبة 16,5%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 94 مليون جنيه بنسبة 3,9%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 75,6 مليون جنيه بنسبة 3,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 348,3 مليون جنيه بنسبة 14,7%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الوادي الجديد في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 341.3 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، وتصل عدد المشروعات في هذا القطاع إلى 36 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي73.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 14.7 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وتبلغ أعداد المشروعات بقطاع التنمية المحلية 93 مشروعًا.

وفيما يتعلق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمحافظة أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة المقيدين بالجامعات يبلغ نحو 5,2 ألف طالب وتصل نسبة الإناث من عدد الطلاب إلى 61,7%، موضحًا أهم مشروعات القطاع بخطة عام 21/2022 والتي يبلغ عددها 12 مشروعا منها إنشاء مستشفي جامعة الوادي الجديد، إنشاء مبنى كلية الزراعة بالوادي الجديد، إنشاء مبنى كلية الطب البيطري، إلى جانب استكمال البنية التحتية ـ مرحلة ثانية بمقر الجامعة بالوادي الجديد.