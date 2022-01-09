اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل قيادات البحيرة بدير الأنبا بيشوى للتهنئة بعيد الميلاد

الأحد، 09 يناير 2022 11:43 ص
البابا تواضروس يستقبل قيادات البحيرة بدير الأنبا بيشوى للتهنئة بعيد الميلاد محافظ البحيرة يزور قداسة البابا للتهنئة بعيد الميلاد
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ووفد من قيادات المحافظة، في دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
 
ورحب قداسة البابا بالمحافظ والوفد المرافق، وأشار إلى أن اللقاء يقام في دير الأنبا بيشوي وهو أحد الأديرة العامرة منذ القرن الرابع الميلادي وله تاريخ كبير، وكذلك محافظة البحيرة العريقة التي تضم العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، كما أننا نلتقي مع بداية عام جديد ونحتفل بعيد الميلاد المجيد الذى قسم الزمن إلى ما قبل الميلاد وما بعده، والذي حدث في بلدة صغيرة (بيت لحم) والتي كانت قرية مغمورة وأصبحت تاريخية بعد مولد المسيح. 
 
وأضاف قداسته أننا نتعلم عدة رسائل من ميلاد السيد المسيح، ومنها الاهتمام بالطفولة وخاصةً في القرى، وهو ما نشهده حاليًا بمجهودات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعى للاهتمام بالقرى وخاصة في قطاعات الطفولة والصحة والتعليم وهو انعكاس توجيهات السيد الرئيس لجميع القيادات.
 
ومن جهته، أشار اللواء هشام آمنة إلى أن قداسة البابا قدم دروسًا كثيرة في الوطنية ويضرب الأمثال والعظة بقيمته الدينية والوطنية "فهو من الأبطال الذين جعلوا البلاد مستقرة.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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محافظ البحيره

القديس الانبا بيشوى

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