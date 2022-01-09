اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية قبرص يعلن استقالته من منصبه

الأحد، 09 يناير 2022 04:28 م
وزير خارجية قبرص يعلن استقالته من منصبه وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس
أ ش أ

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أعلن وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، وسط تكهنات بشأن اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.


وقال كريستودوليديس - في بيان، نقلته صحيفة "سيبراس ميل" القبرصية - "قدمت استقالتي للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قبل بضعة أيام وقبلها الرئيس يوم الجمعة الماضي"، مشيرا إلى اهتمامه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2023.


وفي ذات الوقت، أكد كريستودوليديس أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، وسيعلن عن موقفه من الترشح عندما يتخذ قراره، منتقدا ما أطلق عليه حملات انتخابية سابقة لأوانها، والتي تأتي بنتائج عكسية خاصة وسط كل التحديات التي سببتها جائحة كورونا المستمرة.


يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كان كريستودوليديس سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، ما تسبب في إثارة الاضطرابات داخل حزب التجمع الديمقراطي الحاكم.. فيما صعد زعيم الحزب أفيروف نيوهيتو، الذي يسعى للفوز بترشيحه في السباق الرئاسي، من الضغط على كريستودوليديس يوم الجمعة مطالبًا إياه بالإعلان عن نيته بشأن الترشح بحلول غدا /الاثنين/، والذي من المقرر أن يبدأ فيه الحزب عملية اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.


قبرص

نيكوس كريستودوليديس

استقالة وزير خارجية قبرص

استقالة

استقالة وزير الخارجية القبرصى

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