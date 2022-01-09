اليوم السابع
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"تخيل مدينة يسمع فيها كل نداء المساعدة"..

ورشة عمل بمنتدى شباب العالم عن تطوير مهمة اجتماعية لشركتك الناشئة

الأحد، 09 يناير 2022 02:24 م
ورشة عمل بمنتدى شباب العالم عن تطوير مهمة اجتماعية لشركتك الناشئة جانب من ورشة العمل
كتب – محمد عطية

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عقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل بعنوان "تطوير مهمة اجتماعية لشركتك الناشئة"، بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة.
 
ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": تخيل مدينة يسمع فيها كل نداء المساعدة".
 
وتابع منتدى شباب العالم:" إنه البيان الذي أثار عقول رجال الأعمال لدينا المتحمسين".
 
ووجه منتدي شباب العالم، التحية والشكر لـ"ميكيلا أنطونيت كانامان"، مديرة المجتمع وكبير مسؤولي الاستراتيجية في GooZam، على ورشة العمل التفاعلية التي أجرتها.
 
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