اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وداعا تهاني الجبالي .. أول قاضية مصرية فى العصر الحديث (إنفوجراف)

الأحد، 09 يناير 2022 11:21 ص
وداعا تهاني الجبالي .. أول قاضية مصرية فى العصر الحديث (إنفوجراف) أول قاضية مصرية فى العصر الحديث.. وداعا تهانى الجبالى

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المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، رحلت عن عالمنا فجر اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة. 
 
يرصد الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المستشارة تهاني الجبالي:
 
أول قاضية مصرية فى العصر الحديث.. وداعا تهانى الجبالى
أول قاضية مصرية فى العصر الحديث.. وداعا تهانى الجبالى
 
المستشارة تهاني الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
 

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المستشارة تهاني الجبالي

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