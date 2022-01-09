والدة طالب من ذوى الهمم تناشد تطبيق قرار الدمج على ابنها بالمدرسة.. ووكيل التعليم يرد

أمنية فايد- البحر الأحمر - عماد عرفة



أرسلت داليا حمدى محمد والدة طالب من ذوى القدرات الخاصة والمقيمة في الغردقة محافظة البحر الأحمر ، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص قرار الدمج لابنها في المدرسة.

وقالت : "ابنى من ذوى الاحتياجات الخاصة وله قرار وزارى بالدمج وصدر له بالخطأ من موظف الادارة التعليمية قبول بالمنازل هو تلميذ ولتفادى خطأ الموظف قررت مديرة إدارة التربية الخاصة إلغاء الدمج لابنى بدل من إصلاح الخطأ وإلغاء قبوله بنظام المنازل تلغى مرضه حتى لا يحاسب المخطأ ويضيع حق الطالب الذى تكفله له الدولة".



من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن سيتم مقابلة والدة الطالب وهي زميلة في مديرية التربية والتعليم يوم الأحد المقبل لحل مشكلتها وسيتم ذلك بحضور شئون الطلاب والتربية الخاصة للوصول لحل للمشكلة . واضاف منير في تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن المديرية ملتزمة بقرارات الوزارة وتحويل طالب دمج لمنازل دمج خطأ لان لا يوجد ما يسمي منازل دمج وذلك خطأ موظف وسيتم حل المشكلة بعد فحصها جيدا يوم الأحد المقبل حيث تم التواصل مع والدة الطالب وتم تحديد موعد لحل المشكلة .

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".