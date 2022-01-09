واشنطن تؤكد استعدادها للتباحث مع موسكو حول عدم نشر صواريخها فى أوكرانيا

أ.ش.أ

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتباحث مع روسيا خلال المفاوضات الثنائية المرتقبة في جنيف، حول عدم نشر الصواريخ الأمريكية في أوكرانيا والحد من التدريبات العسكرية للبلدين.

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن "هناك بعض المجالات التي من الممكن إحراز تقدم فيها شرط أن تكون التعهدات متبادلة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن: "روسيا قالت إنها تشعر بالتهديد بسبب احتمال نشر منظومات صواريخ هجومية في أوكرانيا، وكما قال الرئيس بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ليس لدى الولايات المتحدة أي نية للقيام بذلك، لذا فإنه مجال يمكن أن نتوصل إلى تفاهم ضمنه إذا وافقت روسيا على تقديم التزامات متبادلة".

وأفاد بأن "روسيا أعربت أيضا عن اهتمامها بمناقشة مستقبل بعض منظومات الصواريخ في أوروبا، في إطار مبادئ معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي اخترقتها روسيا وانسحبت منها الإدارة الأمريكية السابقة، ونحن منفتحون على مناقشة هذه المبادرة كذلك".

وأكد المسؤول البارز في البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لمناقشة "إمكان فرض قيود متبادلة على حجم ونطاق" التدريبات العسكرية التي تجريها روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.، وأن الأمر يدور حول القاذفات الاستراتيجية قرب حدود كلا الطرفين والتدريبات البرية على حد سواء".

وشدد المسؤول مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تنوي بحث عدد قواتها في أوروبا، قائلا إن هذا الموضوع "غير مطروح في الأجندة"، واختتم تصريحاته بالقول: "لن نعرف حتى نبدأ هذه المحادثات ما إذا كانت روسيا مستعدة للمناقشة بجدية وبحسن نية".