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نموذج محاكاة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول اللاجئين بمنتدى شباب العالم

الأحد، 09 يناير 2022 03:35 م
نموذج محاكاة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول اللاجئين بمنتدى شباب العالم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي للأمم المتحدة بمنتدي شباب العالم
كتب – محمد عطية

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عقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى للأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي يُعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
يعقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، من خلال جلسة تتناول مواضيع مختلفة تتعلق باللاجئين والرعاية الصحية والآثار المالية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
 
ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": شاهدوا الأجيال الشابة تحاول المستحيل وتحقيقه بمهاراتهم وأفكارهم التي لا حدود لها لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع، هذا ما رأيناه في مناقشات لجنة حقوق الإنسان في منتدى شباب العالم".
 
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