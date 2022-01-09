نقل الكهرباء توقع عقدين لتأمين تغذية مناطق القناة والإسكندرية وغرب الدلتا

كتبت ـ رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالى، عقدين مع شركة ميجا للإنشاء والصناعات لتأمين التغذية الكهربائية لمناطق القناة والإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن العقد الأول يتضمن تنفيذ عملية إنشاء محطة محولات العباسة جهد 66/11 ك.ف، سعـة 4× 40 م.ف.أ، التابعة لمنطقة كهرباء القناة بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS(غير شاملة توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم مفتاح، وذلك حفاظاً على سلامة التشغيل ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 114 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء القناة بموازنة العام المالى 2021/2022 بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

ويتضمن العقد الثانى توريد المهمات وتنفيذ الأعمال المدنية وشد الموصلات لعملية إنشاء الخط الهوائى "الحمرا الضبعة" المزدوج الدائرة ثنائى الموصل جهد 66 ك.ف باستخدام موصلات (AAAC) قطاع (2 x 405 مم2) بطول 42.5 كم وتوريد وشد السلك الأرضى ذو الألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته واختباره بنظام تسليم مفتاح وذلك لتأمين تغذيه محطات محولات جهد 66 ك.ف بالساحل الشمالى و تغذيه المدينة السكنية الجديدة بالضبعة بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 126 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروعات خطوط الجهد العالى بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالى 2021/2022 بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (8) أشهر تبدأ من تاريخ امر الاسناد.