اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المصرية الكهرباء توقع عقدا لتحويل أجزاء بخط "العامرية-مجمع الغزل" من هوائى لأرضى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:28 م
المصرية الكهرباء توقع عقدا لتحويل أجزاء بخط "العامرية-مجمع الغزل" من هوائى لأرضى المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد لتنفيذ عملية استكمال إحلال أجزاء من الخط الهوائي (العامرية / مجمع الغزل) جهد 220 ك.ف إلى كابلات أرضية قطاع 1X 2000مم2 من النوع XLPE بالإضافة إلى توريد وتركيب كابلات الألياف الضوئية الأرضية وملحقاتها من وصلات ونهايات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.
 
وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 67 مليون جنيه، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ الأخطار بالقبول.
 
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء نجح فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

المصرية لنقل الكهرباء

تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصرية للكهرباء تكلف سيمنس بإجراء دراسات شبكات نقل الطاقة الكهربائية الـ 5 سنوات المقبلة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:52 ص

الشركة المصرية لنقل الكهرباء: معدلات التنمية بالصعيد تتخطى المحافظات الأخرى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:49 م

محمد شاكر يترأس الجمعية العمومية لـ"المصرية لنقل الكهرباء"

الخميس، 02 ديسمبر 2021 02:35 م

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:21 م

إنشاء خطوط نقل تعادل ضعف الشبكة الكهربائية منذ 60 عاما.. رئيس المصرية لنقل الكهرباء لـ"اليوم السابع": هدفنا القضاء على مشاكل الانقطاعات بالصعيد.. والربط مع السعودية يحقق نقلة كبيرة فى هذا المجال

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة