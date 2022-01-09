اليوم السابع
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مصطفى بكرى ناعيا تهاني الجبالي: رحلت إنسانة رهنت حياتها للدفاع عن الوطن

الأحد، 09 يناير 2022 10:31 ص
مصطفى بكرى ناعيا تهاني الجبالي: رحلت إنسانة رهنت حياتها للدفاع عن الوطن تهانى الجبالى
كتب: إيهاب محمد

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نعى الكاتب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر: "رحلت المستشارة تهاني الجبالي، الأخت والصديقة، القاضية والمناضلة، رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة".

نعى مصطفى بكرى لتهانى الجبالى
نعى مصطفى بكرى لتهانى الجبالى

وأضاف بكري فى تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، "عرفتها منذ أربعين عاما، مقاتله بكل معني الكلمه، واجهت الإرهاب بكل حسم، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان، عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمة، فأجبرته علي أداء القسم أمام المحكمة، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليلة ضاقت بها الدنيا، واختفت البسمه التي تزين وجهها، ثم أصيبت بالكورونا، ورحلت عن دنيانا، بعد رحلة عامرة بالعطاء من أجل الوطن والأمة، رحم الله الفقيدة الغالية وألهم الأسره الصبر والسلوان، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربية".

وتوفيت، اليوم الأحد، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة  بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

 


تهانى الجبالى

وفاة تهانى الجبالى

جنازة تهانى الجبالى

المستشارة تهانى الجبالى

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موعد جنازة تهانى الجبالى

المستشارة تهاني الجبالي

المستشاره تهانى الجبالى

وفاة المستشارة تهانى الجبالى

وفاه المستشاره تهانى الجبالى

وفاة المراة الحديدية

اول قاضية فى مصر

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

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