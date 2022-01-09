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وفاة المستشارة تهانى الجبالى بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 06:34 ص
وفاة المستشارة تهانى الجبالى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستشارة تهانى الجبالى
كتب - إسماعيل رفعت

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توفيت منذ قليل المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة  بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.
 
المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
 
يذكر أنه في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني الجبالي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر .

 


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