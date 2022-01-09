مصرع 7 أشخاص جراء سقوط كتلة صخرية فوق قوارب فى بحيرة بالبرازيل

ونقلت قناة (فرانس 24) اليوم الأحد، عن بيدرو ايهارا المتحدث باسم فرق الإطفاء "إن الحصيلة الاولى حتى الان هي سبعة قتلى وثلاثة مفقودين"، مرجحا أن أسباب هذه الحادثة تعود إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة بجنوب شرق البلاد.

من جانبه ، أشاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بجهود قوات البحرية في إنقاذ الضحايا ونقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.