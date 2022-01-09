اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 08:46 ص
أكرم القصاص
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مصرع 7 أشخاص جراء سقوط كتلة صخرية فوق قوارب فى بحيرة بالبرازيل

الأحد، 09 يناير 2022 08:24 ص
مصرع 7 أشخاص جراء سقوط كتلة صخرية فوق قوارب فى بحيرة بالبرازيل انقلاب قارب - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أثر ثلاثة آخرين جراء سقوط كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل.

ونقلت قناة (فرانس 24) اليوم الأحد، عن بيدرو ايهارا المتحدث باسم فرق الإطفاء "إن الحصيلة الاولى حتى الان هي سبعة قتلى وثلاثة مفقودين"، مرجحا أن أسباب هذه الحادثة تعود إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة بجنوب شرق البلاد.

من جانبه ، أشاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بجهود قوات البحرية في إنقاذ الضحايا ونقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 


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ولاية ميناس

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