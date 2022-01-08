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تشييع جثامين أم وأبنائها الثلاثة بالمنيا بعد وفاتهم فى حادث تصادم .. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 11:11 م
تشييع جثامين أم وأبنائها الثلاثة بالمنيا بعد وفاتهم فى حادث تصادم .. فيديو
المنيا-حسن عبد الغفار

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شيع المئات من أهالى مركز سمالوط بمحافظة المنيا 4 وهم أم وأبنائها الثلاثة من قرية منشية اليوسفى  اللذين توفوا في حادث تصادم بمحافظة جنوب سيناء .
 
كانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت إخطارا بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس وراح ضحيته 17شخص وأصيب 18 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفيات.
 
وأفادت التحريات الأولية أن 16 من الضحايا من أبناء محافظة المنيا وتحديدا من مركز بنى مزار شمال المحافظة وتبين أن الضحايا منهم 2من قرية ساقولا و4 وهم أم وأبنائها الثلاثة من قرية منشية اليوسفى وكذلك ضحايا من قرية أم الساس وشلقام وابوجرج  التابعين للمركز وايضا ضحية من  مركز سمالوط وأخرى فى مطاى.
 
 

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