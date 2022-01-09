مصادر إعلامية: ارتفاع جديد لأسعار الوقود فى إيطاليا

أ ش أ

أعلنت مصادر إعلامية إيطالية أن أسعار البنزين ووقود الديزل آخذة في الارتفاع من جديد بعد التعديل الذي شهدته في بداية العام بسبب زيادة تكلفة مزج الوقود الحيوي.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - نقلا عن مسح أجرته صحيفة "ستافّيتّا كووتيديانا"، التي تُعنى بأسعار المحروقات - أن أسعار الميثان المسال شهدت ارتفاعا قويا جديدا، بينما قامت مجموعة "إيني" للطاقة بزيادة الأسعار الموصى بها للبنزين والديزل بنسبة سنت واحد للتر، واتبعت شركتي (آي بي) و(كيو8) نفس الإجراء.



واستعرضت الصحيفة متوسطات الأسعار التي أرسلها المديرون إلى مرصد الأسعار التابع لوزارة التنمية الاقتصادية، والتي تمت معالجتها من قبلها، وتم العمل بها على حوالي 15 ألف محطة.