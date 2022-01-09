مستشار الأمن القومى الأمريكى يحذر إيران من مهاجمة مواطنين أمريكيين

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حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد إيران من أنها ستواجه " تبعات خطيرة " إذا تعرض مواطنون أمريكيون لهجمات من قبلهم.



وأضاف سوليفان ، في بيان للبيت الأبيض اليوم ، أن " إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أمريكيا، وهي تفعل ذلك بينما تواصل ميليشيات تابعة لطهران هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد مسئولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة وحول العالم".



وشدد سوليفان على أن بلاده سوف تحمي وتدافع عن رعاياها، بمن فيهم من يخدمون في وطنهم الآن ومن خدموا سابقا.



ونوه إلى أنه " رغم خلافاتنا ، كأمريكيين ، بشأن السياسة مع إيران ، لكننا متحدون في الدفاع عن شعبنا، وسوف نعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجوم تشنه إيران والرد عليها ".



وأكد على أنه في حالة مهاجمة إيران أيا من المواطنين الأمريكيين ، بمن فيهم ال 52 شخصا المذكورين أمس، فسوف تواجه " تبعات خطيرة".