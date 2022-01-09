اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة يوجه كنترولات المدارس بالتواصل مع غرف العمليات لحل المشاكل

الأحد، 09 يناير 2022 03:59 م
مدير تعليم الجيزة يوجه كنترولات المدارس بالتواصل مع غرف العمليات لحل المشاكل مدير تعليم الجيزة يتفقد الامتحانات
كتب ــ سيد الخلفاوى

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َتَفَقَدَ أشرف سلُّومة مُدير مُديريَّة التربية والتعليم بالجيزة مَدارسَ عُمر بن الخطاب الابتدائيةِ المشتركة، والصَفَا والمروة للتعليمِ الأساسي، وفَضل الحديثة التابعين لإدارة الهرم التعليمية، بحضور ناصر شعبان مدير عام إدارة الهَرَمْ التعليمية، حيث أدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائي إمتحانَ اللغةِ العَربيَّة للترمِ الأوَّل، واطمئَن على أبنائِهِ الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات، والتزامَ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والإجتهاد.
 
كما تَفَقَدَ أعمالَ الكنترولات بالمدارس، وطالبهم بضرورةِ التَواصلِ مع غُرفِ عمليَّات المديريِّة والإدارات في حالِ حُدوثِ أيِّ شكوى أو مُشكلات، وتَمنُّى النجاح والتوفيق لأبنائِهِ الطلبة.
 
وشدَّدَ مدير المديرية على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.
 
 

الامتحانات

الجيزة

تعليم الجيزة

امتحانات النقل

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