مديرة هابيتات مصر: منتدى الشباب يظهر للعالم الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة

كتبت : هند المغربي

أكدت دكتور رانيا هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مدى أهمية منتدى شباب العالم دوليا، وذلك لاستعراض الجهود المصرية والخطوات الجادة نحو التنمية التى تتخذها مصر ومن أهمها مبادرة حياة كريمة الأهم عالميا لتحسين حياة المواطنين فى الريف المصرى فى كافة نواحى الحياة.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى الاهتمام من قبل الحكومة المصرية بمختلف قطاعتها حول دعم جهود المنظمات الدولية فى مصر، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 ، مشيرة إلى أن مصر تسير خطوات سريعة وقوية تجاه التنمية.

وأشادت المسؤولة الأممية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تقدمه هذه المبادرة من حلول مستدامة لتحسين حياة الناس فى الريف المصرى فى كافة القطاعات منها السكن الكريم والصحة والتعليم، مؤكدة أنها إحدى أهم المبادرات العالمية لدعم التنمية المستدامة وتحسين حياة الريف، وأنها قوية وتشمل كافة جوانب التنمية للمواطن.

وتابعت الدكتورة رانيا هدية : "شاهدنا حجم المجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تأثيرات كورونا ليس فقط الصحية ولكن أيضا الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه من أهم هذه المجهودات التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر فقرا، مثل برامج تكافل وكرامه وحياة كريمة.

كما ضاعفت الدولة الموازنات المخصصة لهذه البرامج لتضاعف عدد المستفيدين منها ليصل ال حوالى ١٤ مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى فى ٢٠٢١ ، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج حياة كريمة الجارى تنفيذه على عجل و برامج الإسكان الاجتماعي.

يأتى ذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

وقامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءًا من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.