اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: قافلة دعوية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية فى بلطيم

الأحد، 09 يناير 2022 06:45 م
محافظ كفر الشيخ: قافلة دعوية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية فى بلطيم محافظ كفر الشيخ يلتقي بالقافلة الدعوية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الدعوية لرجال الأزهر الشريف التي وجهها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لمحافظة كفر الشيخ،و الدكتور نظير عباد ،أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، والشيخ ياسر الدسوقي، الأمين المساعد ، لتفعيل القوافل الدعوية، لمواجهة الفكر المتطرف المتشدد،ونشر الفكر الوسطي الأزهري، بمنطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية، وعقد ندوات متعددة، مؤكداً أنه وجه بتقديم كل الدعم للقافلة، وتيسر مهمتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة الوعظ بكفر الشيخ، وأحمد الماوي، مدير الدعوة بوعظ كفر الشيخ،وأعضاء القافلة المكونة من 5 أغضاء.

وأعلن محافظ كفر الشيخ عن انطلاق القافلة الدعوية من مبنى المحافظة لتجوب مدينة وقرى بلطيم خلال الأسبوع الجاري،موجه للشباب والرياضة وقصور الثقافة والمؤسسات الشرطية والمحليات ودور الأيتام وكافة المؤسسات الحكومي، وخطبة الجمعة المقبلة بمدينة بلطيم.

وقال محافظ كفر الشيخ،إن القافلة الدعوية توجه للرابط والمحبة وبيات خطورة المخدرات، لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بمراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية، علاوة على القاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد في مدن المحافظة.

جانب من انطلاق القافلة الدعوية من ديوان محافظة كفر الشيخ
جانب من انطلاق القافلة الدعوية من ديوان محافظة كفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ يتلقي بالقافلة الدعوية
محافظ كفر الشيخ يتلقي بالقافلة الدعوية

 

محافظ كفر الشيخ يشيد بالقافلة الجدعوية
محافظ كفر الشيخ يشيد بالقافلة الجدعوية

 


كفر الشيخ

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