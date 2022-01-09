محافظ قنا يشهد بدء الموسم الـ 125 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء الموسم الـ 125 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى، رافقه المهندس الظافر احمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادي، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا، زيارته للمصنع بمشاهدة فيلم تسجيلى حول نشأه صناعة السكر فى مصر وتاريخ تأسيس المصنع ومراحل إنتاج السكر، وتطور الصناعة على مدار السنوات الماضية، وأعرب " الداودى " عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة لا سيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالى 36٪ من إجمالى إنتاج مصر من السكر.

ودعا الداودي، لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم و أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات .

وأوضح المهندس الظافر أحمد، أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر ، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 125 منذ إنشاء المصنع عام 1897، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ ، كما يجرى حاليا تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج .

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصنع، أنه تم التعاقد مع 16 ألف مزارع بمراكز “نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف“ لتوريد أكثر من مليون و 200 الف طن قصب تُنتج حوالى 130 ألف طن سكر .



قصب السكر



محافظ قنا