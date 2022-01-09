محافظ القليوبية: حصر القرى الأكثر احتياجا لرفع وعى النشء بمخاطر الاتجار بالبشر

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، لتنفيذ حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية "2021 – 2023"، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية "2016 – 2026".

حيث سلمت السفيرة والمحافظ 60 طالبة وطالب لمدرستى السادات الثانوية للبنات والشهيد سعد عطا للتعليم الأساسي بقرية شبلنجة بمدينة بنها، حقيبة مزودة بأحدث أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك في المسابقة الفنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وجاء ذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

في البداية رحب محافظ القليوبية، بالحضور ووجه الشكر للسفيرة نائلة جبر لاهتمامها وحرصها على حضور الندوة لتوعية طلاب المدرسة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية ملف الهجرة غير الشرعية، وحرص وزارة التعليم على توعية طلابها بالمخاطر التي تنجم عن سلوك هذا المسار، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية كالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "مراكب النجاة"، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

واكد المحافظ خلال لقائه بالطلاب، أن الهدف من المبادرة هي توعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمخاطرها وما يتبعها من تشريد وعقوبات رادعة، مشيرا إلي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لها دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مطالبا الشباب بالبحث علي فرص العمل المناسبة التي توفرها تلك المشروعات.

وأكدت السفيرة، خلال كلمتها علي حرص اللجنة علي توعية طلاب المدارس مشيرة إلي أن الندوة تأتي ضمن فعاليات المسابقة التي تنظمها اللجنة لتوعية الطلاب بخطر الهجرة غير الشرعية، حيث شارك في المسابقة 720 طالبة وطالب، بواقع مدرستين بكل محافظة "الأقصر / المنيا / الإسكندرية / القليوبية / المنوفية / الشرقية / البحيرة / الدقهلية / الغربية / أسيوط / الفيوم / كفر الشيخ"، وتأتى هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي تطلقها اللجنة الوطنية لتكثيف الجهود لرفع وعى النشء بطريقة مبسطة وحثهم على الإطلاع والقراءة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطنية.

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية قامت المحافظة بعمل حصر القرى الأكثر احتياجا والتى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والأوقاف، حيث تم عمل ندوات توعية إرشادية لشرح أضرار الهجرة والعمل على فتح مشروعات صغيرة بتمويل من جهاز تنمية المشروعات وبعض الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار، إلى أنه تم عمل حملات توعية من قبل مديرية الأوقاف عن هذه الظاهرة بهدف التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة كما تم الاشتراك مع منظمة العمل الدولية على تشجيع مشاريع ريادة الأعمال، ولأن مشكلة الهجرة الغير شرعية مرتبطة بالزيادة السكانية والتسرب من التعليم حيث تم التشجيع على فتح فصول لمحو الأمية والعمل على مجابهة الزيادة السكانية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والتشجيع على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك التشجيع على التدريب التحويلي مع التعليم الفنى ليكونوا قادرين على مواجهة متطلبات سوق العمل.

اللواء عبد الحميد الهجان والسفيرة نائلة جبر



تكريم مدير تعليم القليوبية



توزيع شنط أدوات الرسم



جانب من التكريم



جانب من الجولة



خلال توزيع الأدوات



خلال ورشة العمل