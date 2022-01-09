اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يوجه بغلق 4 مقاهى لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة

الأحد، 09 يناير 2022 03:33 م
محافظ الفيوم يوجه بغلق 4 مقاهى لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة غلق وتشميع
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ووكيل إدارة مرور الفيوم، وعدد من رؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الحملة المكبرة شملت مناطق لطف الله، ومنشأة عبدالله، والطريق الدائرى، وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقتى دلة والمسلة، ومحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بمنطقة الفنية، فضلاً عن متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بتلك المناطق.

وأضاف أن المحافظ رصد خلال الجولة 4 مقاهى و"كوفى شوب" يقدمون "الشيشة" لروادها بالمخالفة للاجراءات الاحترازية، حيث وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وكشف معاون المحافظ، أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بالفنية، اضافة الى اشغالات سيارات المشروبات المتنقلة المخالفة بميدان عبدالمنعم رياض.

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات على فترات مختلفة من اليوم، حفاظًا على الشكل الحضارى و تيسيرًا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر، أن حملة الاشغالات مستمرة من مساء أمس حتى صباح اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمنطقة الفنية، لتحقيق الانضباط والسيولة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

 

 


فيروس كورونا المستجد

مكافحة كورونا

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصرى للتايكوندو.. اعرف التفاصيل

الأحد، 09 يناير 2022 11:12 ص

محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:30 م

محافظ الفيوم يناقش مع نقيب مهندسي مصر سبل التعاون المشترك

الإثنين، 03 يناير 2022 08:32 م

نائب محافظ الفيوم لـ"اليوم السابع": خطة شاملة للنهوض بالقطاع السياحى.. عماد : مراجعة مقومات المحافظة ووضع تصور للترويج لها.. وتغيير متحف كوم أوشيم لمتحف الفيوم.. وخطوات تمهيدية لإعلان تونس أول قرية بيئية..صور

الإثنين، 03 يناير 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة