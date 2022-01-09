محافظ الفيوم يوجه بغلق 4 مقاهى لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة

الفيوم رباب الجالى

قاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ووكيل إدارة مرور الفيوم، وعدد من رؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الحملة المكبرة شملت مناطق لطف الله، ومنشأة عبدالله، والطريق الدائرى، وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقتى دلة والمسلة، ومحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بمنطقة الفنية، فضلاً عن متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بتلك المناطق.

وأضاف أن المحافظ رصد خلال الجولة 4 مقاهى و"كوفى شوب" يقدمون "الشيشة" لروادها بالمخالفة للاجراءات الاحترازية، حيث وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وكشف معاون المحافظ، أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمى بالفنية، اضافة الى اشغالات سيارات المشروبات المتنقلة المخالفة بميدان عبدالمنعم رياض.

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات على فترات مختلفة من اليوم، حفاظًا على الشكل الحضارى و تيسيرًا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر، أن حملة الاشغالات مستمرة من مساء أمس حتى صباح اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمنطقة الفنية، لتحقيق الانضباط والسيولة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.