محافظ الأقصر يكلف بتطوير المرسى السياحى بالبر الغربى ويتابع الصرف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل محافظ الأقصر جولاته التى بدأها منذ بداية العام الجارى 2022، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، حيث أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة القرنة، بدأت بتفقد المرسى السياحى غرب الأقصر، حيث وجه المحافظ بتطوير المرسي ورفع كفاءته وتجديده.

وواصل المحافظ جولته بمدينة القرنة، بتفقد عملية تأهيل ترعه ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلو و100 متر، والتي بدأ العمل بها في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر انهاؤه يونيو المقبل بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 ملايين و43 ألف جنيه، وكذلك تم المرور على مشروع الصرف الصحى بالطارف القديم، حيث صرح المهندس رفيق فهمى أحمد والمهندسة هبة أحمد السيد، أنه تم إنهاء 15 كيلو مترا من شبكات الانحدار من إجمالى 20 كيلو متر وإنهاء 7 كيلو و800 متر من إجمالى 8 كيلومترات خط طرد، وتنفيذ محطة الرفع بنسبة 40%، حيث مقرر أن تخدم هذه المحطة 20 الف نسمة، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وسيتم رصف الطريق فور الانتهاء من اعمال المرافق.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمستشفي القرنة، وتابع مستوي الخدمات المقدمة للمرضي واستمع لمطالب الأهالي والمواطنين ووجه الاطباء ببذل كل الجهد لخدمة المواطنين، واستأنف المحافظ جولته بمتابعة مشروعات رصف طريق قنا اسوان الزراعي عقب الانتهاء من اعمال مشروع الصرف الصحي تمهيدا لرصف الطريق، كما تفقد طريق 6 اكتوبر المؤدى الي مدينة القرنة الجديدة بداية من كوبري القباوي مرورا بالحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة الجديدة ووجه بأعادة تاهيل الحديقة في مدخل مدينة القرنة الجديدة.

وتفقد المحافظ سوق الحرفيين و المحلات والباكيات التي من المقرر تخصيصها للمتدربات على الحياكة والتطريز ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لتدريب عدد كبير من الفتيات بمحافظة الأقصر، حيث سيتم تخصيص عدد من المحلات مجاناً لمدة عام بسوق الحرفيين بالقرنة للفتيات اللاتي حصلن على الدورة التدريبية في الحياكة والتطريز، وسيتم تحرير عقود لهن وفي حالة نجاح الفكرة سيتم تأجير هذه المحلات لهن بأجر رمزي.

كما استعرض أعمال تطوير ساحة إنتظار تمثالى ممنون بالبازارات الجديدة بعدد 17 بازار وعدد 2 نقطة امن ومركز معلومات إستكمالاً لمشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر تمهيداً لتشغيلها، حيث رافق محافظ الأقصر العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.



المحافظ يتفقد أعمال تطوير ساحة إنتظار تمثالى ممنون



جولة المحافظ على مشروعات القرنة



جولة المحافظ فى البر الغربي