اليوم السابع
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لطلاب جامعة القاهرة.. كيفية التقدم لطلب إعادة رصد درجات الامتحانات

الأحد، 09 يناير 2022 08:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة.. كيفية التقدم لطلب إعادة رصد درجات الامتحانات جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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انطلق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة، ومن ثم يتبعه أعمال الكنترولات والتصحيح، وفى بعض الأحيان يرى بعض الطلاب أنهم لم يحصلوا على الدرجات الكاملة، وفى هذا الإطار يستعرض "اليوم السابع" خطوات تقديم طلب إعادة رصد الدرجات وفقا لما ورد بدليل خدمات الطلاب بموقع جامعة القاهرة:-
 
1- يتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الرصد عقب ظهور النتيجة بالكلية ولمدة معينة تحددها الكلية.
2- يتقدم الطالب بطلب إعادة رصد درجاته لشئون الطلاب مع دفع الرسوم المقررة الكترونيا عن كل مقرر يرغب فى إعادة رصده ويرفق الإيصال مع طلب إعادة الرصد.
3- يقوم الطالب باستيفاء الاستمارة المخصصة لإعادة الرصد وتجمع طلبات إعادة الرصد وترسل إلى الكنترولات المختصة لمراجعة رصد الدرجات، حيث إنه يتم التأكد من رصد جميع درجات الطالب الموجودة بكراسة الإجابة فقط بطريقة سليمة ولا يتم إعادة تصحيح الكراسة.
4- يتم إعلان نتيجة إعادة الرصد للطلاب عقب وصولها من الكنترول المختص.
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الكنترولات

اخبار مصرية

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