لطلاب الجامعات.. محظورات فى قاعة امتحانات الترم الأول.. إنفوجراف

انطلق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية، ويستعرض الإنفوجراف التالي، قائمة من المحظورات على الطلاب خلال الدخول إلى قاعات الامتحانات.



لطلاب الجامعات.. محظورات فى قاعة امتحانات الترم الأول

وتتضمن:

- غير مسموح الدخول إلى قاعة الامتحان بأى مادة علمية سواء كتاب أو مذكرات لها علاقة بالمقرر .

- غير مسموح الدخول إلى قاعات الامتحانات بأجهزة المحمول والساعات الذكية.

- غير مسموح دخول قاعة الامتحانات بالسماعات الالكترونية لاعتبارها من وسائل الغش.

- يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان.

- يحظر على الطلاب تداول الاقلام والمستلزمات الشخصية داخل قاعات الامتحانات