لصوص يعترفون: سطونا على سيارة أسمدة لسرقتها في الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف المتهمون بالسطو على سيارة محملة بالأسمدة في الإسكندرية بارتكابهم الحادث، مؤكدين أنهم اصطحبوا السيارة لمكان مهجور واحتجزوا السائق به.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) ،بأنه حال قيادته سيارة نقل (مُحملة بـ 50 طن أسمدة) وسيره بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة مُتجهاً إلى محافظة الدقهلية ، فوجئ بإنحراف سيارة ميكروباص تجاه سيارته وبها عدة أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" ، وقاموا بإستيقافه وإصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور وإحتجازه به دون حدوث إصابات .. ثم تركوه صباح اليوم التالى ، وعقب ذلك علم أن سيارته متواجدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية من خلال جهاز (GPS) حيث عثر على السيارة بدون حمولتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الإسكندرية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإتفاقهم على إرتكاب الواقعة ، عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجنى عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة .. وقيام أحدهم بالتوجه بالسيارة لإحدى القرى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ، وإستعان بــ (شخصين"أمكن ضبطهما"، يُقيمان بذات القرية) توسطا فـى بيع الحمولة إلى (تاجر محاصيل وأسمدة زراعية ، مقيم بدائرة قسم ثان العامرية بالإسكندرية ) نظير مبلغ مالى .. وعقب إنصراف أحد المتهمين بالسيارة النقل المستولى عليها تعطلت بمكان العثور عليها فقام المتهم بتركها ، وقيام باقى المتهمين بإطلاق سراح المجنى عليه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة ، كما تم بإرشادهم ضبط (حمولة السيارة المستولى عليها - مبلغ مالى - "السيارة الميكروباص - السلاح الأبيض" المُستخدمين فـى الواقعة).