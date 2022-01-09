لخدمة الأهالى .. الشباب والرياضة بالأقصر تتسلم الملعب الخماسى بقرية العديسات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الإنتهاء من إنشاء الملعب الخماسي بالنجيل الصناعى بقرية العديسات بحرى بمدينة الطود شرق المحافظة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية بقيادة الدكتور أشرف البجرمى.

ويقول صلاح رشوان مدير عام المديرية، فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من إنشاء الملعب الخماسي نجيل صناعى، حيث أن الملعب من تنفيذ شركة مصانع الطائرات وتم الإستلام بحضور رئيس مجلس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد رزق، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب العديسات بحرى، وعدد من قيادات المديرية، واللجنة الإستشارية المشرفة على التنفيذ بمركز الإستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة.

وأوضح مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم منذ يومين البدء فى صب الأرضية لخزان المياه لزوم إطفاء الحريق بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك فى إطار جهود مديرية الشباب والرياضة لإستيفاء إشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمبنى المديرية، حيث أن خزان المياه بسعة 60 متر مكعب، بإشراف إدارة الإنشاءات بالمديرية، كما تم الإنتهاء من إقامة المبنى الإدارى لنادى أرمنت الرياضى، وذلك بإشراف المهندس محمد سعد توفيق، حيث أن النادى مشهر منذ 4 سنوات تقريباً، وتم الإنتهاء من أعمال السور والمبنى الإدارى الخاص به، وجارى إستكمال باقى منشآت النادى حيث أنه سيخدم قطاع كبير من الشباب لمراكز وقرى أرمنت.

وكان قد افتتح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، نادى ذوى الهمم بمركز ومدينة إسنا وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وذلك للمساهمة فى توفير الدعم اللازم لذوى الإحتياجات الخاصة جنوب الأقصر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



استلام الملعب الخماسي من النجيل الصناعى بقرية العديسات بحرى



إنهاء إقامة المبنى الإدارى لنادى أرمنت الرياضى



رئيس مدينة الطود خلال تسلم الملعب بقرية العديسات بحرى



شباب ورياضة الأقصر تتسلم الملعب الخماسي بالعديسات بحرى