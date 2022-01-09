كل ما تريد معرفته عن فقدان الذاكرة الرقمى

كتبت إيناس البنا

التكنولوجيا بلا شك، غيرت حياتنا بشكل لا يصدق، من الاتصال إلى التسوق من البقالة أو الترفيه إلى التعليم، فإن استخدام التكنولوجيا موجود في كل مكان وكل شيء متاح لنا في صندوق أسود صغير يسمى الهاتف الذكي، كل ما تحتاجه هو لمسه.

ما العلاق بين فقدان الذاكرة الرقمي وفقدان الذاكرة؟

وفقًا لتقرير موقع "webmd" يمكن أن يؤثر الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية على الجسم بعدة طرق، وبعض الآثار الشائعة للنفس تشمل:

تدهور صحة العين

الموقف سوء

آلام الجسم والعظام والمفاصل

التأثيرات الضارة على الصحة النفسية

هل يمكن أن يؤدي الاستخدام الرقمي إلى فقدان الذاكرة؟

نعم، وإليك الطريقة:

يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم الذي يمكن أن يسبب خللاً في الإدراك وعدم القدرة على تذكر الأشياء.

من المفترض أن يتذكر الدماغ البشري المعلومات كل يوم، يتم استبدال كمية كبيرة من البيانات حتى يتمكن الدماغ من تخزين المزيد من البيانات الجديدة، هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة والمعلومات.

عندما نركز بشكل أقل، يصبح الاحتفاظ بالمعلومات أقل أو معدومًا، أظهرت الدراسات كيف يمكن للأجهزة الرقمية أن تعرقل القدرة على التركيز.

كيفية الوقاية من فقدان الذاكرة الرقمي؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع فقدان الذاكرة الرقمي:

تعلم كيفية الإيقاف

هل تعلم أن رمز "عدم الإزعاج" في هاتفك الذكي يعمل بالفعل؟ بغض النظر عن النكات والسخرية ، في حين أنه من الصحيح أن كل مستخدم للهواتف الذكية يدرك وجود ميزة "عدم الإزعاج" في الهواتف الذكية ، فمن الصحيح أيضًا أن العديد من مستخدمي الهواتف الذكية يمارسون حياتهم دون استخدام هذه الميزة. تعلم كيفية إيقاف تشغيل العالم الرقمي ولا تدع الإخطارات المستمرة تزعجك.

بناء الحدود بين العمل والمنزل

لا تدع حياتك المهنية تندمج مع حياتك الشخصية. عند العمل من المنزل ، من السهل جدًا الخروج عن المسار الصحيح والقيام بضعف الأعمال المكتبية. لذلك ، من المهم وضع حدود مثل عدم وجود مكالمات / رسائل / رسائل بريد إلكتروني بعد الساعة 5 مساءً أو عدم العمل قبل الساعة 9 صباحًا، تأكد من إعلام زملائك بالأمر نفسه.

أعد تنظيم شاشتك الرئيسية

نحن نتحدث عن الشاشة الرئيسية لهاتفك الذكي عندما تكون تطبيقات الوسائط الاجتماعية على الشاشة الرئيسية ، فمن السهل جدًا الخروج عن المسار والاستسلام للإلهاء لتجنب ذلك ، أعد تنظيم شاشتك الرئيسية واحتفظ بتطبيقات الوسائط الاجتماعية في أماكن يصعب الوصول إليها.

تشغيل الوضع الليلي

من المعروف أن النوم غير الكافي يسبب خللًا إدراكيًا والتعرض للضوء الأزرق هو أحد الأسباب الرئيسية للنوم المضطرب في هذا العصر الرقمي لذلك ، عند استخدام الشاشات الرقمية ، تأكد من تشغيل ميزة الإضاءة الليلية.