قصة عجيبة لـ"أبو الإخلاص".. حكاية أحدث ضريح بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من ضريح أبو الإخلاص أشهر الأضرحة وأحدثهم بميدان المساجد فى بحرى صاحب القصة المثيرة.

وتم نقل الضريح أثناء تطوير محور المحمودية وهو صاحب بركات ليتفاجأوا بعدم تحلله فى التربة رغم مرور سنوات طويلة على الوفاة تتجاوز الـ 40 عاما .

ولد برهان الورقانى عام 1924 بمحافظة الغربية نشأ فى بيت شريف واعتنى بتربيته عمه وشيخه سيدى أحمد المرسى الزرقانى قطب عصره، ثم التحق بالأزهر الشريف وحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث والسنة وأصول الدين، وبعد اتمامه دراسته الأزهرية اصطحبه عمه وشيخه فى زيارة لأقطاب الصوفية استغرقت 7 سنوات وزار فيها عددا من الدول منها المدينة المنورة والسودان وبلاد المغرب.

رحلته إلى الإسكندرية

وبعد إنهائه رحلته التى استغرقت 7 سنوات عاد إلى محافظة الإسكندرية وكان المسجد المحبب لقلبه هو مسجد النبى دانيال واعتكف فيه لفترة طويلة كما أمره شيخه ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية صغيرة بمنطقة غيط العنب على قنال المحمودية وعاش فيها وأصبح ينشر الصوفية وله مريدين ومحبين، وأصبح مؤسس الطرق الإخلاصية الصوفية وعاش حتى عام 1979 ودفن فى خلوته داخل الزاوية التى عاش فيها وكان يستقبل فيها المواطنين .