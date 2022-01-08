لُقب بـ"الأعزب".. حكاية ضريح "سيدى داود العزب" فى الغربية.. لايف وصور

وقال محمود عبد الناصر أحد أهالي القرية والقائم على خدمة الضريح لـ"اليوم السابع"، أن جميع الأهالي يأتون إلى الضريح للزيارة، مضيفا أن الضريح به قبة أثرية وتم تسجيلها في هيئة الآثار، ومنذ أشهر قليلة حصلوا على موافقة وزير الاوقاف بتخصيص اعتماد مالي للضريح لتطويره بالكامل وفي انتظار العمل على التطوير خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن سيدي داود العزب رضى الله عنه ولد عام 606 هجرية بالأراضى الحجازية، وحين قدم إلى مصر تأهل للتربية الصوفية، والتقى بشيخه أبى السعود بن آبى العشائر، وهو من أجلاء مشايخ مصر المحروسه فى القرن السابع الهجرى وتربى على يده وشرب من منهجه الصوفى الذى ظهر واضحا فى نهجه وسلوكه.وأضاف، أنه كان من إجلاء مشايخ مصر المحروسة، حيث كان السلطان يذهب إلى زيارته، وتخرج بصحبته مشايخ لا يحصون ولقب بـ"الأعزب" فلم يكن فى حياته متسع لزوجة أو لولد، فشغل حياته كلها فى عبادة الله، حتى توفى عام 668 هجرية، ويوجد له عدة كرامات داخل قرية تفهنا العزب ويأتى إليها الزائرون والمريدون من جميع أنحاء الجمهورية، ويقام له احتفال كل عام بين مولدين "السيد البدوى، وسيدى إبراهيم الدسوقى".