فريق ذوى القدرات الخاصة بمركز شباب العريش يحقق المركز الثانى فى المهرجان الكشفى

شمال سيناء ـ محمد حسين

حقق فريق ذوى القدرات الخاصة بمركز شباب العريش بشمال سيناء مركز ثانى على مستوى الجمهورية فى المهرجان الكشفى "أنا أستطيع بشكل مختلف" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، إن أبطال شمال سيناء من ذوى القدرات الخاصة حققوا انجازات تضاف لتاريخهم، لافتا إلى أن الفريق ضمن تشكيلات مركز الفنون بمركز شباب العريش ، ويضم الفريق القادة احمد رمضان ، ومحمد عروج ، وعمار صلاح.

وأضاف ان المركز يواصل رعايته للموهوبين من ذوى القدرات الخاصة واتاحة الفرصة لهم للاستفادة من كافة الخدمات الرياضية، والمشاركة فى البطولات المنوعة داخل المحافظة وعلى مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير مركز شباب مدينة العريش، أنه من خلال الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز، تم بالتنسيق مع مركز عيادات متخصص تنظيم حملة للكشف المجاني على المواطنين وأعضاء ورواد المركز، وعلى الصحة العامة للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال الحملة الصحية تم الكشف لقياس المعاملات الحيوية المجانية وعمل القياسات المتنوعة من قياس نسبة الضغط، ونسبة السوائل ونسبة الأكسجين وضربات القلب ودرجة الحرارة والوزن ونسبة الدهون والعضلات.