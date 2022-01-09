أستاذة جامعية بسيناء تكرم 15 طالبة بدوية متميزة لتشجيعهن على التعليم.. فيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء اليوم احتفال أهالى شمال سيناء، بالفتاة الأكثر تميزا، بتكريم 15 فتاة من مناطق الشيخ زويد ورفح، تقديرا على تميزهن فى التعليم وتشجيعا للفتيات على استكمال تعليمهن الجامعى، ونفذت التكريم الدكتورة أمل نصر الله الأستاذة الجامعية بسيناء.

وقالت الدكتور أمل نصر الله، إنه تم اليوم إقامة فعاليات حفل اختيار الفائزة بجائزة الدكتورة أمل سلامة نصر الله للفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح لعام 2021 وهو العام الخامس على التوالى.

وأضافت أن الفعاليات أقيمت بحضور لجنة تحكيم المسابقة وهم كل من الدكتور عبد الكريم الشاعر رئيس لجنة تحكيم الجائزة، وسعيد زايد عضو لجنة التحكيم، وصابر عيد المدير التنفيذي للجائزة بالإضافة لعدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى والتربية والتعليم وجامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة، بالإضافة إلى أولياء أمور الطالبات المشتركات.

وأشارت الدكتورة أمل سلامه نصر الله إلى أنها اطلقت جائزة تحمل اسمها عام 2016، وقيمة الجائزة وقتها 10 آلاف جنيه من مالها الخاص، تمنح الفتاة الأكثر تميزا بجنوب الشيخ زويد ورفح تقديرا لهذه المنطقة التى ذاقت ويلات الإرهاب، ثم تم توسيع نطاق الحائزة بعد ذلك لتشمل كل مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح منذ العام 2018 حتى الآن، وارتفعت قيمة الجائزة لتكون 60 ألف جنيه هذا العام.

وأشارت إلى أن شرط حصول الفتاة على الجائزة هو حصولها على الثانوية العامة من مدرسة تابعة لأحد مراكز مدينتى الشيخ زويد ورفح بالإضافة لتمتعها بمهارات تواصل عالية والقدرة على التعبير عن نفسها وخدمة مجتمعها المحلي.

وفازت هذا العام الطالبة هاجر سليمان اهنيد - معهد فنى صحى الاسماعيلية بالمركز الأول ومبلغ مالى قيمته 20 ألف جنيه، وفازت الطالبة أسماء عياد بكلية التربية جامعة العريش بالمركز الثاني ومبلغ قدره 15 ألف جنيه، وفازت الطالبة اسراء سليمان سعد بالمركز الثالث ومبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه.

وتم تكريم 15 طالبة اللاتى شاركن فى المسابقة بشهادات تقدير ومبلغ 1000 جنيه.

وعلى هامش الجائزة، تم تكريم الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية تقديرا لمجهوداته فى خدمة المجتمع السيناوى، والمعلم محمد سويلم الذى افنى عمره فى خدمة تعليم اطفال رفح والشيخ زويد، والمعلم عبد الله اسكندر لمجهوداته فى مجال تعليم أطفال الشيخ زويد، وحنان الغول من صاحبات البصيرة المميزات، وصباح زايد وندى زايد لجهودهم المتميزة فى خدمة أطفال قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وأحمد زايد نقيب معلمى رفح وفاءا لدوره المتميز .