فحص 63 ألف تلميذ ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 63 ألف و 494 تلميذ خلال شهر ديسمبر الماضى من طلبة المدارس الابتدائية بنطاق المحافظة، حيث تستهدف المبادرة إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، والتى انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضى بالتنسيق مع التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضاف "خليل" أنه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة فى الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.