اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فحص 600 ألف طالب بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس الدقهلية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:27 م
فحص 600 ألف طالب بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالى 600 ألف طالب فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الانيميا والسمنة والتقزم"، لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة حيث يتم العمل من خلال حوالى 110 فريق طبى بقطاع الريف و50 فريق للحضر كل فريق مكون من ممرضه وفنى معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة.

كما أشار وكيل الوزارة إلى انه سيتم إجراء مسح شامل لأطفال المدارس، حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم،  مشيرآ إلى أن من يثبت إصابته يجرى تحويله إلى أقرب عيادات التأمين الصحى لتلقى الخدمة الطبية مجانا.

وحث مكى الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل صحة الطالب المصرى متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة "سوء التغذية بالمدارس".

 

 

 


الدقهليه

صحة الدقهلية

مبادرة رئاسة الجمهورية

الكشف على أطفال المدارس

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