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غرامات فورية من 50 إلى 400 جنيه للمخالفين فى السكة الحديد..اعرف التفاصيل

الأحد، 09 يناير 2022 04:00 ص
غرامات فورية من 50 إلى 400 جنيه للمخالفين فى السكة الحديد..اعرف التفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن أنواع المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها والتي يؤدى ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف تتراوح بين 50 إلى 420 جنيها، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.
 
2ـ  العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها علي الخطوط .
 
3ـ الركوب علي أسطح القطارات أو بين عرباتها أو أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.
 
4ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى.
 
5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات أو القطارات.
 
6ـ ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلي من درجة التذكرة.
 
7ـ  عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.
 
8ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.
 
 
 
 

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