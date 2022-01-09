اليوم السابع
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غادة والى تشارك في جلسة لمجلس الأمن حول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل غدا

الأحد، 09 يناير 2022 04:20 م
غادة والى تشارك في جلسة لمجلس الأمن حول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل غدا مجلس الأمن - أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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يعقد مجلس الأمن غدا الإثنين (10 يناير) إحاطة، تليها مشاورات، بشأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقى، ويقدم الإحاطة كل من هم الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (UNOWAS) محمد صالح العنادف، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة فتحى والى، وممثل عن التحالف الشعبى لدول غرب إفريقيا والساحل. الساحل، وهو تحالف من منظمات المجتمع المدنى الدولية ومقرها منطقة الساحل وتخطط غانا وأيرلندا، ووفق تقرير مجلس الامن من المتوقع تعلن غانا والنرويج أيضًا عن اقتراحهما بإصدار قرار بشأن القرصنة والسطو المسلح فى خليج غينيا.

 

كما ستم تقديم تقرير الأمين العام الأخير عن غرب إفريقيا والساحل، والذى يغطى التطورات والاتجاهات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة خلال الفترة من 18 يونيو 2021 إلى 21 ديسمبر 2021.

 

فى 5 سبتمبر 2021، أصبحت غينيا الدولة الثالثة فى غرب إفريقيا والساحل التى تشهد انقلابًا عسكريًا فى العام ونصف العام الماضيين، حيث انضمت إلى مالى وتشاد، عندما نفذت القوات الخاصة انقلابًا ضد الرئيس ألفا كوندي. وبحسب تقرير الأمين العام، وتمت الإطاحة بكوندى عقب تغييره للدستور للترشح لولاية ثالثة فى عام 2020.

 

ومن جانبها ، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على أعضاء اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية كما دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لاستعادة الحكم الدستوري. بينما تم تشكيل حكومة مدنية فى أكتوبر 2021.


غادة والى

مجلس الامن

غرب أفريقيا

الساحل الافريقي

الأمم المتحدة

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