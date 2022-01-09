عواصف ترابية تغطي سماء مطروح وأجواء ضبابية مع انخفاض درجات الحرارة.. لايف وصور

مطروح - حسن مشالي

أجرى " اليوم السابع" بثا مباشرا، لحالة الطقس المتقلب، وتزايد الرياح المصاحبة للسحب الترابية المعلقة في الفضاء، التي تشهدها محافظة مطروح والساحل الشمالي، على مختلف الأنحاء، التي تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.



عاصفة ترابية على مطروح والساحل الشمالي

ويصاحب الرياح الترابية، أجواء ضبابية، مع انخفاض درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة والمثيرة للأتربة، التي تصل إلى حد العاصفة في بعض الأوقات، خاصة على المناطق المفتوحة.



تراجع الرؤية الافقة بسبب العاصفة الترابية بمطروح

ورصدت عدسة اليوم السابع، شوارع مدينة مرسى مطروح، التي خلت من المارة وتراجعت فيها حركة السيارات وأغلقت بعض المحلات أبوابها، بسبب تزايد نشاط الرياح الترابية، وكثافة السحب الترابية المعلقة في الجو، والأجواء الضبابية التي أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، و على حركة السفر على الطرق السريعة.



اجواء ضبابية بسبب الاتربة على مطروح

وأضطر المواطنون للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.



شوارع مطروح خالية من المارة بسبب الاتربة

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق السريعة وتنبيههم بضرورة توخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.