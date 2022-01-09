طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المستوى الرفيع بالقاهرة.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت مدارس الإعدادية صباح اليوم أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة المستوى الرفيع، حيث حرصت المدارس على تطبيق التباعد بين الطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، فيما تفقد هانى زكريا مدير إدارة السيدة زينب التعليمية سير الامتحانات بمدرسة جاردن سيتى الرسمية للغات للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أكدت أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة المستوى الرفيع على مدار يومى الأحد 9 والاثنين 10 يناير الجارى، على أن تنطلق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 29 حتى 3 فبراير المقبل.

وشدد مديرية التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكدت أن الامتحانات توقفت أيام 6و7و8 يناير سبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.